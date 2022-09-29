Войска рф атаковали приграничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины
16:27 29 сентября Киев, Украина
Днем 29 сентября российские военные нанесли ракетные удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины, всего за один час зафиксировано 55 взрывов.
Об этом сообщает ОК Север.
"Около 12:00 - 13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, по предварительной информации, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны рф в районе Сосновки и в район заказника Шалигинский. По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждения ЛЭП. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20 - 13:10 в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.
Также ОК Север сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет. О пострадавших среди населения нет информации.
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