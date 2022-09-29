Войска рф атаковали приграничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины



Об этом сообщает ОК Север.

"Около 12:00 - 13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, по предварительной информации, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны рф в районе Сосновки и в район заказника Шалигинский. По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждения ЛЭП. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20 - 13:10 в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.