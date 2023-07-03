Войска рф атаковали Марганец и Никополь, есть жертвы и разрушения

08:17 03 июля Киев, Украина

Поздно вечером 2 июля войска рф атаковали артиллерией населенные пункты Марганец и Никополь на территории Днепропетровской области.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил эту информацию утром.

Он отметил, что Никополь получил больше всего ударов.
 
"Пострадала 86-летняя женщина, у нее обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения. Состояние пострадавшей - удовлетворительное. В результате атаки пострадали девять частных домов, семь хозяйственных построек и несколько автомобилей. Повреждены газопровод и линия электропередач, также повреждена солнечная панель", - прокомментировал глава ОВА.

Лысак также сообщил, что ночью защитники из Воздушного командования Восток сбили над областью беспилотный летательный аппарат Шахед-136.
 