Войска рф атаковали Марганец и Никополь, есть жертвы и разрушения

Поздно вечером 2 июля войска рф атаковали артиллерией населенные пункты Марганец и Никополь на территории Днепропетровской области.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил эту информацию утром.
Он отметил, что Никополь получил больше всего ударов.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил эту информацию утром.
Он отметил, что Никополь получил больше всего ударов.
Лысак также сообщил, что ночью защитники из Воздушного командования Восток сбили над областью беспилотный летательный аппарат Шахед-136.
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