Войска рф атаковали Марганец и Никополь, есть жертвы и разрушения

"Пострадала 86-летняя женщина, у нее обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения. Состояние пострадавшей - удовлетворительное. В результате атаки пострадали девять частных домов, семь хозяйственных построек и несколько автомобилей. Повреждены газопровод и линия электропередач, также повреждена солнечная панель", - прокомментировал глава ОВА.