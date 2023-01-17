Войска рф атаковали Купянск ракетами С-300

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.