Войска рф атаковали Купянск ракетами С-300
18:11 17 января Киев, Украина
Сегодня, 17 января, российские террористы в очередной раз обстреляли
город Купянск
Харьковской области.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.
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