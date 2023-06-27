Войска рф атаковали Кременчуг в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор"

15:31 27 июня Киев, Украина





Начальник Полтавской областной военной администрации, Дмитрий Лунин, сообщил об этом в своём Telegram-канале 27 июня. Рашисты выпустили по Кременчугу в Полтавской области крылатые ракеты. Это произошло ровно через год после трагедии в ТЦ "Амстор", где 20 человек погибли.Начальник Полтавской областной военной администрации, Дмитрий Лунин, сообщил об этом в своём Telegram-канале 27 июня.

"Враг совершил атаку на Полтавскую область, подобно прошлому году, с использованием ракет Х-22. Зафиксировано попадание в дачный кооператив в Кременчугском районе. По предварительным данным, жертв нет", - говорится в сообщении.



По словам Дмитрия Лунина, не зафиксировано попаданий по объектам критической инфраструктуры, следовательно, не ожидается серьёзных последствий в энергетическом секторе. Подробная информация будет доступна позднее.



Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, прокомментировал ракетную атаку на Кременчуг в ходе телемарафона.



По его словам, во время воздушной тревоги в украинских областях были зафиксированы взлёты самолётов Ту-22м3 с российского аэродрома. Они являются носителями ракет Х-22, которые были использованы в атаке на город. По предварительным данным, две ракеты были выпущены из двух самолётов.