Войска рф атаковали Днепропетровщину, уже восемь пострадавших - мэр

11:47 17 ноября Киев, Украина

Восемь человек пострадали в результате вражеского ракетного удара по Днепру утром 17 ноября.



Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.



Жители города сообщили, что слышали звуки нескольких взрывов во время воздушной тревоги, которая до сих пор объявлена на всей территории Украины. Позже появилась информация, что россия действительно атаковала ракетами Днепр.

"К сожалению, количество пострадавших растет. Предварительно три человека, включая ребенка 15 лет", - написал Филатов в Telegram.

Спустя некоторое время он сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми человек.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил, что россия нанесла удар по Днепру. По его словам, в результате обстрела пострадали восемь человек, среди них девочка 15 лет. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Резниченко сообщил, что оккупанты попали в промышленное предприятие. Также пострадали рядом расположенные жилые дома.