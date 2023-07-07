Войска рф атаковали Днепропетровщину, есть разрушения и жертвы

В ночь на 7 июля войска россии осуществили атаку на Днепропетровскую область с использованием ударных беспилотников.
Согласно информации, представленной главой областной военной администрации Сергеем Лысаком, были зафиксированы разрушения и жертвы.
Лысак отметил, что защитники из Воздушного командования Восток сумели сбить шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В результате одного из них обломки упали на автомобиль, двигавшийся по трассе, и, к сожалению, два человека погибли.
Кроме того, из-за атаки вспыхнула сухая трава, однако быстро удалось ликвидировать возгорание.
Согласно информации, представленной главой областной военной администрации Сергеем Лысаком, были зафиксированы разрушения и жертвы.
Лысак отметил, что защитники из Воздушного командования Восток сумели сбить шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В результате одного из них обломки упали на автомобиль, двигавшийся по трассе, и, к сожалению, два человека погибли.
Кроме того, из-за атаки вспыхнула сухая трава, однако быстро удалось ликвидировать возгорание.
Кроме того, российские вооруженные силы производили обстрелы Никополя с использованием тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии