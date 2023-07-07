Войска рф атаковали Днепропетровщину, есть разрушения и жертвы

10:36 07 июля Киев, Украина

В ночь на 7 июля войска россии осуществили атаку на Днепропетровскую область с использованием ударных беспилотников.



Согласно информации, представленной главой областной военной администрации Сергеем Лысаком, были зафиксированы разрушения и жертвы.



Лысак отметил, что защитники из Воздушного командования Восток сумели сбить шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В результате одного из них обломки упали на автомобиль, двигавшийся по трассе, и, к сожалению, два человека погибли.



Кроме того, из-за атаки вспыхнула сухая трава, однако быстро удалось ликвидировать возгорание.

"Еще один беспилотник поразил частное предприятие в Криворожском районе, что привело к возникновению пожара. Огонь распространился на площади более 100 квадратных метров и достиг высоты около четырех метров. Однако было оперативно принято меры для его тушения. Никто не пострадал", - добавил Лысак.

Кроме того, российские вооруженные силы производили обстрелы Никополя с использованием тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без пострадавших.