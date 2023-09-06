Войска рф атаковали Днепропетровщину: без света остались 10 тысяч человек

Рано утром 17 августа российские войска обстреляли Днепропетровскую область.
В результате обстрела без электроснабжения остались 10 000 человек в двух населенных пунктах, но жертв удалось избежать.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что обстрел был произведен из территории россии.
Он также сообщил, что в результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, но пострадавших нет.
В результате обстрела без электроснабжения остались 10 000 человек в двух населенных пунктах, но жертв удалось избежать.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что обстрел был произведен из территории россии.
Он также сообщил, что в результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, но пострадавших нет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии