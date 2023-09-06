Войска рф атаковали Днепропетровщину: без света остались 10 тысяч человек

08:52 17 августа Киев, Украина

Рано утром 17 августа российские войска обстреляли Днепропетровскую область.



В результате обстрела без электроснабжения остались 10 000 человек в двух населенных пунктах, но жертв удалось избежать.



Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что обстрел был произведен из территории россии.



Он также сообщил, что в результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, но пострадавших нет.