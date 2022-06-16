Война в Украине: россия взяла в плен двух американских добровольцев

10:33 16 июня Киев, Украина

Двое бывших военнослужащих США, воюющих на стороне Вооруженных Сил Украины, предположительно, попали в плен к российским солдатам.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на сослуживцев американцев.



Жители Алабамы — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн — служили в украинской армии в качестве добровольцев. Они были в составе группы из 10 человек и 9 июня участвовали в битве в селе Избицкое в Харьковской области. Тогда же оба пропали без вести. Украинские военные огранизовали их поиски, но не нашли никаких следов или останков.



Один из собеседников издания предположил, что мужчины потеряли сознание при срабатывании мины или когда по ним ударил танк, после чего их могли забрать россияне. Информация о пленении двух американцев неподалеку от Харькова также появилась в одном из российских Telegram-каналов, сообщает газета.

«Это слишком большое совпадение — мы единственные американцы, воюющие в этом районе», — сказал сослуживец пропавших иностранцев.

Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что Америка принимает непосредственное участие в конфликте. владимир путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.

В Госдепартаменте США заявили, что информация о плененных гражданах проверяется, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом.



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что если сведения подтвердятся, то Соединенные Штаты «сделают все возможное, чтобы вернуть их домой».