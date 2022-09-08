Война в Украине: Oryx аналитики опубликовали список уничтоженной и захваченной российской техники

19:30 02 августа Киев, Украина

Аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях, опубликовал список уничтоженной техники рф и Украины. В список включены только те транспортные средства и оборудование, об уничтожении которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники значительно выше.

Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве приманки для беспилотных летательных аппаратов, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование в этот список не включены.

Россия потеряла 5038 единиц техники. Из них 3212 уничтожено, 104 повреждено, 324 брошено и 1398 захвачено:



Тяжелая техника

922 танка (560 из них уничтожены, 279 — захвачены),

509 боевых бронированных машин (335 уничтожены, 133 захвачены),

992 боевых машин пехоты (647 уничтожены, 255 захвачены)

Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

62 уничтожены, 29 захвачены.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК):

37 уничтожены, 21 захвачен.

Самолеты

37 уничтожены.

Вертолеты

47 уничтожены и 1 захвачен.

Беспилотники

53 уничтожены, 49 захвачены.

Военные корабли

8 уничтожены, 3 повреждены.

Потери Украины в 3,6 раза меньше и составляют 1398 единиц техники. Из них 739 уничтожены, 30 повреждены, 36 брошены и 593 захвачены.



Тяжелая техника

232 танка (110 из них уничтожены, 108 захвачены),

116 боевых бронированных машин (56 уничтожены, 57 захвачены),

177 боевых машин пехоты (102 уничтожены, 61 захвачена).

РСЗО

20 штук — только «Град» и «Ураган» (14 уничтожены, 6 захвачены).

ЗРК

36 уничтожены, 6 захвачены.

Самолеты

39 уничтожены.

Вертолеты

8 уничтожены, 3 захвачены.

Беспилотники

21 уничтожен, в том числе 12 Bayraktar, 8 захвачены.

Военные корабли

6 уничтожены, 13 захвачены.

В начале июня стало известно, что из-за масштабных потерь современных танков россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, на фронт были переброшены как минимум 50 машин, возраст которых насчитывает 60 лет.



Проблемы с ремонтом поврежденной техники и производством новой усугубляются санкциями Запада. На вооружении российской армии состоят более 800 образцов техники, в которой используются детали американского и европейского производства. Уйти от этой зависимости власти пытались с 2016 года, но успеха не добились.



Пожелавший остаться анонимным эксперт по российским вооруженным силам и военному использованию космоса утверждает, что в настоящий момент количество наименований иностранных деталей по всем видам вооружений превышает 10 000.



Стоит отметить, что с 2011 года российский ОПК получал из бюджета по 2 триллиона рублей ежегодно. Планировалось, что к 2020-му войска получат дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а доля современного вооружения будет доведена до 70%.



Но в Украину российская армия вошла на старой технике, с бумажными картами и за три месяца практически исчерпала запасы высокоточных ракет. Вопреки прогнозам американской разведки о том, что Киев может пасть за три дня, российские войска контролируют меньше четверти территории Украины и, по западным данным, растеряли треть боевой мощи.