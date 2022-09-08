Война в Украине: Oryx аналитики опубликовали список уничтоженной и захваченной российской техники

Аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях, опубликовал список уничтоженной техники рф и Украины. В список включены только те транспортные средства и оборудование, об уничтожении которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники значительно выше.
Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве приманки для беспилотных летательных аппаратов, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование в этот список не включены.
Россия потеряла 5038 единиц техники. Из них 3212 уничтожено, 104 повреждено, 324 брошено и 1398 захвачено:
Тяжелая техника
- 922 танка (560 из них уничтожены, 279 — захвачены),
- 509 боевых бронированных машин (335 уничтожены, 133 захвачены),
- 992 боевых машин пехоты (647 уничтожены, 255 захвачены)
Реактивные системы залпового огня (РСЗО)
- 62 уничтожены, 29 захвачены.
- Зенитные ракетные комплексы (ЗРК):
- 37 уничтожены, 21 захвачен.
Самолеты
- 37 уничтожены.
Вертолеты
- 47 уничтожены и 1 захвачен.
Беспилотники
- 53 уничтожены, 49 захвачены.
Военные корабли
- 8 уничтожены, 3 повреждены.
Потери Украины в 3,6 раза меньше и составляют 1398 единиц техники. Из них 739 уничтожены, 30 повреждены, 36 брошены и 593 захвачены.
Тяжелая техника
Тяжелая техника
- 232 танка (110 из них уничтожены, 108 захвачены),
- 116 боевых бронированных машин (56 уничтожены, 57 захвачены),
- 177 боевых машин пехоты (102 уничтожены, 61 захвачена).
РСЗО
- 20 штук — только «Град» и «Ураган» (14 уничтожены, 6 захвачены).
ЗРК
- 36 уничтожены, 6 захвачены.
Самолеты
- 39 уничтожены.
Вертолеты
- 8 уничтожены, 3 захвачены.
Беспилотники
- 21 уничтожен, в том числе 12 Bayraktar, 8 захвачены.
Военные корабли
- 6 уничтожены, 13 захвачены.
В начале июня стало известно, что из-за масштабных потерь современных танков россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, на фронт были переброшены как минимум 50 машин, возраст которых насчитывает 60 лет.
Проблемы с ремонтом поврежденной техники и производством новой усугубляются санкциями Запада. На вооружении российской армии состоят более 800 образцов техники, в которой используются детали американского и европейского производства. Уйти от этой зависимости власти пытались с 2016 года, но успеха не добились.
Пожелавший остаться анонимным эксперт по российским вооруженным силам и военному использованию космоса утверждает, что в настоящий момент количество наименований иностранных деталей по всем видам вооружений превышает 10 000.
Стоит отметить, что с 2011 года российский ОПК получал из бюджета по 2 триллиона рублей ежегодно. Планировалось, что к 2020-му войска получат дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а доля современного вооружения будет доведена до 70%.
Но в Украину российская армия вошла на старой технике, с бумажными картами и за три месяца практически исчерпала запасы высокоточных ракет. Вопреки прогнозам американской разведки о том, что Киев может пасть за три дня, российские войска контролируют меньше четверти территории Украины и, по западным данным, растеряли треть боевой мощи.
Проблемы с ремонтом поврежденной техники и производством новой усугубляются санкциями Запада. На вооружении российской армии состоят более 800 образцов техники, в которой используются детали американского и европейского производства. Уйти от этой зависимости власти пытались с 2016 года, но успеха не добились.
Пожелавший остаться анонимным эксперт по российским вооруженным силам и военному использованию космоса утверждает, что в настоящий момент количество наименований иностранных деталей по всем видам вооружений превышает 10 000.
Стоит отметить, что с 2011 года российский ОПК получал из бюджета по 2 триллиона рублей ежегодно. Планировалось, что к 2020-му войска получат дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а доля современного вооружения будет доведена до 70%.
Но в Украину российская армия вошла на старой технике, с бумажными картами и за три месяца практически исчерпала запасы высокоточных ракет. Вопреки прогнозам американской разведки о том, что Киев может пасть за три дня, российские войска контролируют меньше четверти территории Украины и, по западным данным, растеряли треть боевой мощи.
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