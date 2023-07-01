Война убивает сотни дельфинов в Черном море

10:10 01 июля Киев, Украина

Война губит все живое. Гибнут не только люди, но и птицы, звери. Гибнут на суше и в воде. Смертельным для речной и прибрежной фауны оказался подрыв Каховской ГЭС. Большое количество рыб и прочих живых организмов гибнут в море.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев, в последний месяц на побережье Северо-Западной части Черного моря были найдены с десяток погибших дельфинов.

Эксперт считает, что причиной массовой гибели млекопитающих стала мощная бомбардировка моря российскими военными в зоне Кинбурнской косы, где живут дельфины.

"Оттуда тела животных заносит к побережью и выбрасывает на пляже Румелийское течение, которое начинается от Днепровско-Бугского лимана", - пояснил он.

Также он добавил, что опасными для дельфинов остаются мины, которыми россияне густо покрыли море, а также шум и вибрации, создаваемые из-за постоянных военных действий в акватории Черного моря.

В то же время, Русев отметил, что в прошлом году дельфинов погибло больше. Специалист связал это с тем, что и российских подводных и надводных кораблей в Черном море год назад было гораздо больше.

Большое количество смертей среди черноморских дельфинов он назвал угрожающим и подчеркнул, что для их сохранения необходимо создание специального реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что открыто уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов в результате вооруженной агрессии рф.

В Черном море из-за войны погибло 50 тысяч дельфинов