Война хакеров против России: Роскосмос потерял управление над спутниками-шпионами

Об успешных операциях хакеров в войне с Россией уже наслышаны все. Как стало известно, еще один весомый удар нанесен ими по космической отрасли россиян. По сообщению сети хакерских активистов Anonymous, группа хакеров NB65 вошла в систему управления спутниками Роскосмоса и отключила Центр управления корпорации.
В доказательство своих действий хакеры представили снимки.
Ранее украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные. Теперь в открытом доступе телефонные номера сотрудников администрации президента РФ. В списке есть даже ворожки.
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