Война хакеров против России: Роскосмос потерял управление над спутниками-шпионами

08:56 02 Март Киев, Украина

Об успешных операциях хакеров в войне с Россией уже наслышаны все. Как стало известно, еще один весомый удар нанесен ими по космической отрасли россиян. По сообщению сети хакерских активистов Anonymous, группа хакеров NB65 вошла в систему управления спутниками Роскосмоса и отключила Центр управления корпорации.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, отключила Центр управления Роскосмоса. Россия больше не имеет контроля над своими спутниками-шпионами", - говорится в сообщении организации в Twitter.

В доказательство своих действий хакеры представили снимки.

Ранее украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные. Теперь в открытом доступе телефонные номера сотрудников администрации президента РФ. В списке есть даже ворожки.

