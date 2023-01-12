Воины ССО ликвидировали более сотни захватчиков вблизи Соледара

Украинские бойцы ликвидировали более сотни российских захватчиков в районе Соледара на Донетчине.
Об этом 12 января сообщило командование Сил специальных операций ВСУ и опубликовало видео одного из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.
Отмечается, что потери врагу удалось нанести благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов и ракетчиков.
Об этом 12 января сообщило командование Сил специальных операций ВСУ и опубликовало видео одного из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.
Отмечается, что потери врагу удалось нанести благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов и ракетчиков.
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