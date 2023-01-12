Воины ССО ликвидировали более сотни захватчиков вблизи Соледара

"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У. В результате нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", - уточнило командование.