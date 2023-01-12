Воины ССО ликвидировали более сотни захватчиков вблизи Соледара

09:53 12 января Киев, Украина

Украинские бойцы ликвидировали более сотни российских захватчиков в районе Соледара на Донетчине.

Об этом 12 января сообщило командование Сил специальных операций ВСУ и опубликовало видео одного из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

Отмечается, что потери врагу удалось нанести благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов и ракетчиков.
 
"Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс Точка-У. В результате нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", - уточнило командование.