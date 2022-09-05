Военным, причастным к ранению детей на выставке оружия в Чернигове, сообщили о подозрении

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению детей в результате взрыва боеприпаса на выставке оружия в Чернигове.
Об этом сообщает ГБР.
Об этом сообщает ГБР.
По данным ведомства, один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали 15 человек, семь из которых – дети.
Второе подозрение сообщает командиру вышеупомянутого военнослужащего, который дал приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.
Мужчинам сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
4 сентября военнослужащие были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Центрального региона.
Как известно, 3 сентября в Чернигове на Валу возле художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал, и раздался взрыв. Как выяснилось, на месте сработал ручной противотанковый гранатомет, его держал и давил на курок 10-летний мальчик.
Областные власти объяснили, что в историческом центре Чернигова организовали мероприятие, которое предусматривало интерактив для детей. Там "почему-то была и экспозиция с сработавшим боевым оружием". Правоохранители начали расследование.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, среди которых семь детей.
Второе подозрение сообщает командиру вышеупомянутого военнослужащего, который дал приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.
Мужчинам сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
4 сентября военнослужащие были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Центрального региона.
Как известно, 3 сентября в Чернигове на Валу возле художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал, и раздался взрыв. Как выяснилось, на месте сработал ручной противотанковый гранатомет, его держал и давил на курок 10-летний мальчик.
Областные власти объяснили, что в историческом центре Чернигова организовали мероприятие, которое предусматривало интерактив для детей. Там "почему-то была и экспозиция с сработавшим боевым оружием". Правоохранители начали расследование.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек, среди которых семь детей.
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