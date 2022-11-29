Военный прокурор Крыма времен Януковича получил 12 лет за госизмену

Суд заочно вынес приговор в отношении бывшего военного прокурора Крымского региона, признанного виновным в госизмене. Ему дали 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Имени экс-прокурора правоохранители не называют, но известно, что речь идет о Сергее Няньчуре.
До оккупации Крыма он работал военным прокурором ВМС Украины и военным прокурором Крымского региона по соблюдению законов в военной сфере.
У россиян он вступил в должность первого заместителя военного прокурора Тихоокеанского флота рф. Он также стал "генерал-майором юстиции рф".
В прошлом году медиа, со ссылками на материалы дела, сообщали, что Наньчур подал иск в суд по поводу имущества Министерства обороны Украины в пользу министерства обороны россии, что позволило в дальнейшем якобы признать право собственности по последнему.
Осужденного военного прокурора объявили в розыск.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Имени экс-прокурора правоохранители не называют, но известно, что речь идет о Сергее Няньчуре.
До оккупации Крыма он работал военным прокурором ВМС Украины и военным прокурором Крымского региона по соблюдению законов в военной сфере.
У россиян он вступил в должность первого заместителя военного прокурора Тихоокеанского флота рф. Он также стал "генерал-майором юстиции рф".
В прошлом году медиа, со ссылками на материалы дела, сообщали, что Наньчур подал иск в суд по поводу имущества Министерства обороны Украины в пользу министерства обороны россии, что позволило в дальнейшем якобы признать право собственности по последнему.
Осужденного военного прокурора объявили в розыск.
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