Военный прокурор Крыма времен Януковича получил 12 лет за госизмену

16:31 29 ноября Киев, Украина

Суд заочно вынес приговор в отношении бывшего военного прокурора Крымского региона, признанного виновным в госизмене. Ему дали 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Имени экс-прокурора правоохранители не называют, но известно, что речь идет о Сергее Няньчуре.

До оккупации Крыма он работал военным прокурором ВМС Украины и военным прокурором Крымского региона по соблюдению законов в военной сфере.

У россиян он вступил в должность первого заместителя военного прокурора Тихоокеанского флота рф. Он также стал "генерал-майором юстиции рф".

В прошлом году медиа, со ссылками на материалы дела, сообщали, что Наньчур подал иск в суд по поводу имущества Министерства обороны Украины в пользу министерства обороны россии, что позволило в дальнейшем якобы признать право собственности по последнему.

Осужденного военного прокурора объявили в розыск.