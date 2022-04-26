Военный МАЗ протаранил асфальтоукладчик: двое рабочих погибли

11:50 27 ноября Киев, Украина

В результате столкновения военного МАЗа и асфальтоукладчика погибли двое рабочих, котрые в момент столкновения проводили ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.



Накануне вечером военный МАЗ влетел в машину, которая укладывала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий вблизи села Малиновка. От удара грузовик перевернулся.



Один дорожник погиб на месте, другой скончался в скорой. Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.



Причину столкновения выясняют эксперты.



По данным местной полиции, водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).