Военные врачи извлекли из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату

18:17 09 января Киев, Украина





Об этом написала на официальной странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



Гранат был удален в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.



Оперативное вмешательство прошло успешно, раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление. Военные врачи провели успешную операцию по удалению из тела украинского военнослужащего неразорвавшейся гранаты ВОГ* Об этом написала на официальной странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.Гранат был удален в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.Оперативное вмешательство прошло успешно, раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

"Не каждое ранение в области сердца смертельно!", — отметила Маляр.

ВОГ* - осколочный боеприпас калибра 40-мм для подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ГП-30 "Обувка", ГП-34 и для ручных гранатометов РГ-6, РГМ-40 "Кастет", сочетающий в себе гранату и метательный заряд в гильзе.