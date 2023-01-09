Военные врачи извлекли из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату

Военные врачи провели успешную операцию по удалению из тела украинского военнослужащего неразорвавшейся гранаты ВОГ*.
Об этом написала на официальной странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Гранат был удален в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.
Оперативное вмешательство прошло успешно, раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.
Об этом написала на официальной странице в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Гранат был удален в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала. Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ — Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.
Оперативное вмешательство прошло успешно, раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.
ВОГ* - осколочный боеприпас калибра 40-мм для подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ГП-30 "Обувка", ГП-34 и для ручных гранатометов РГ-6, РГМ-40 "Кастет", сочетающий в себе гранату и метательный заряд в гильзе.
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