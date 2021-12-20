Военные устроили перестрелку в поезде

14:43 06 Апрель Киев, Украина

Двое военнослужащий в ночь на 6 апреля устроили стрельбу из табельного оружия в вагоне поезда , нарушителей задержали, в результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.



Военных обезоружили и сняли с поезда № 126 Константиновка - Киев. Из-за происшествия пассажиры добрались к месту назначения с шестичасовой задержкой. По данному факту открыто уголовное производство.

«Укрзалізниця» поблагодарила бригаду поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали», - отметили в УЗ.

В отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области рассказали, что сообщение о том, что неизвестные совершили выстрелы в купе поезда сообщением «Константиновка-Киев» поступило в Красноградский районного отдела полиции 6 апреля около 2:00.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Полицейские выяснили, что двое военнослужащих закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.