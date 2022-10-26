Военные рф вывозят из Херсона в Крым детей убитых пленных - источники в спецслужбах

С временно оккупированных территорий Херсонской области россияне вывозят детей бывших военнослужащих, волонтеров или активистов, замученных оккупантами.
Об этом со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах сообщает "24 канал".
Для подавления сопротивления населения на оккупированных территориях россияне с самого начала вторжения похищают и убивают журналистов, политиков и активистов. Это, по мнению правозащитника, является одним из пунктов плана оккупации.
Об этом со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах сообщает "24 канал".
Для подавления сопротивления населения на оккупированных территориях россияне с самого начала вторжения похищают и убивают журналистов, политиков и активистов. Это, по мнению правозащитника, является одним из пунктов плана оккупации.
Украинские спецслужбы говорят, что им известно сейчас о более двух тысячах принудительно вывезенных в оккупированную Феодосию с Юга детей в возрасте от 4 до 17 лет, львиная доля из которых – дети бывших военнослужащих, волонтеров или активистов.
Город в Крыму является так называемым "хабом": там детей на время заселяют в больницы и школы, а впоследствии перевозят в рРоссию, когда им находят новую семью.
Город в Крыму является так называемым "хабом": там детей на время заселяют в больницы и школы, а впоследствии перевозят в рРоссию, когда им находят новую семью.
Из региона россияне похищали детей по заранее подготовленным спискам, говорят спецслужбы. Их отлавливали на улице, в школах и детских садах, принудительно отбирали в домах и квартирах.
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