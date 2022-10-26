Военные рф вывозят из Херсона в Крым детей убитых пленных - источники в спецслужбах

10:37 26 октября Киев, Украина

С временно оккупированных территорий Херсонской области россияне вывозят детей бывших военнослужащих, волонтеров или активистов, замученных оккупантами.



Об этом со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах сообщает "24 канал".



Для подавления сопротивления населения на оккупированных территориях россияне с самого начала вторжения похищают и убивают журналистов, политиков и активистов. Это, по мнению правозащитника, является одним из пунктов плана оккупации.





Город в Крыму является так называемым "хабом": там детей на время заселяют в больницы и школы, а впоследствии перевозят в рРоссию, когда им находят новую семью. Украинские спецслужбы говорят, что им известно сейчас о более двух тысячах принудительно вывезенных в оккупированную Феодосию с Юга детей в возрасте от 4 до 17 лет, львиная доля из которых – дети бывших военнослужащих, волонтеров или активистов.Город в Крыму является так называемым "хабом": там детей на время заселяют в больницы и школы, а впоследствии перевозят в рРоссию, когда им находят новую семью.

"Оккупанты рассматривают похищение детей из проукраинских семей именно как способ наказания родителей. Да, среди похищенных маленьких украинцев много таких, чьи родители выступали против российской агрессии. Взрослых пытали в подвалах. Некоторых - расстреляли, а их детей решили отправить в россию на "перевоспитание". Из Херсонщины детей "эвакуируют" вместе с командованием российских войск для прикрытия ими будто живым щитом, - сообщили источники.

Из региона россияне похищали детей по заранее подготовленным спискам, говорят спецслужбы. Их отлавливали на улице, в школах и детских садах, принудительно отбирали в домах и квартирах.