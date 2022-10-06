Военные рф ударили по Одесчине и Николаевщине дронами-камикадзе



Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.

"Ориентировочные потери врага составляют: 58 рашистов, 9 танков, 17 единиц автобронетехники, 4 крупнокалиберных гаубицы Мста-С и Мста-Б, еще одна самоход Акация, миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня Град, противотанковый ракетный комплекс, а также 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах", - отчитались в командовании.