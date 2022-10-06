Военные рф ударили по Одесчине и Николаевщине дронами-камикадзе
10:44 06 октября Киев, Украина
В ночь на четверг, 6 октября, Одесская и Николаевская области были атакованы дронами-камикадзе.
Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг.
"По предварительным данным, 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны", - отметили бойцы.
Удалось ли БПЛА обстрелять
регионы, не указано.
Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач по позициям врага.
"Ориентировочные потери врага составляют: 58 рашистов, 9 танков, 17 единиц автобронетехники, 4 крупнокалиберных гаубицы Мста-С и Мста-Б, еще одна самоход Акация, миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня Град, противотанковый ракетный комплекс, а также 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах", - отчитались в командовании.
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