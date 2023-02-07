Военные рф ударили по общине Николаевщины - ОВА

12:15 07 февраля Киев, Украина

В результате ракетного обстрела Черноморской общины повреждено объект инфраструктуры.

Об этом 7 февраля сообщает Николаевская ОВА.

Также отмечается, что военные рф из РСЗО обстреляли населенный пункт Очаковской общины Николаевской области, в настоящее время в его части отсутствует электроэнергия.

Информация о повреждениях уточняется.
 
Обошлось без пострадавших.