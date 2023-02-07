Военные рф ударили по общине Николаевщины - ОВА

В результате ракетного обстрела Черноморской общины повреждено объект инфраструктуры.
Об этом 7 февраля сообщает Николаевская ОВА.
Также отмечается, что военные рф из РСЗО обстреляли населенный пункт Очаковской общины Николаевской области, в настоящее время в его части отсутствует электроэнергия.
Информация о повреждениях уточняется.
Об этом 7 февраля сообщает Николаевская ОВА.
Также отмечается, что военные рф из РСЗО обстреляли населенный пункт Очаковской общины Николаевской области, в настоящее время в его части отсутствует электроэнергия.
Информация о повреждениях уточняется.
Обошлось без пострадавших.
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