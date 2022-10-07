Военные рф снова ударили по Запорожью - ОВА

08:37 07 октября Киев, Украина

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил атаку по городу беспилотниками.

"Враг атаковал областной центр. Разрушения подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется", - написал Старух в официальном ТГ-канале.

Глава ОВА напомнил жителям города и области об опасности частей боеприпасов, остающихся после взрывов.