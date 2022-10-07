Военные рф снова ударили по Запорожью - ОВА
08:37 07 октября Киев, Украина
Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил атаку по городу беспилотниками.
"Враг атаковал областной центр. Разрушения подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется", - написал Старух в официальном ТГ-канале.
Глава ОВА напомнил жителям города и области об опасности частей боеприпасов, остающихся после взрывов.
"Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам. Главное - соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких", - говорится в сообщении.
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