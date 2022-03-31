Военные РФ покидают Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич - "Энергоатом"

17:56 31 марта Киев, Украина

Как сообщает в своем телеграмм-канале "Энергоатом" , намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции.

“Подтвердилась информация, что захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. На станции еще остается небольшое количество рашистов", – говорится в сообщении.

Также, по данным "Энергоатома", подтвердилась информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые россияне строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей зоне отчуждения. В результате чего, очевидно, получили значительные дозы облучения.

"Также есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, которые осаждали город Славутич", - добавляют в "Энергоатоме".

Напомним, вечером 30 марта соучредитель Чернобыльского университета Ярослав Емельяненко сообщил, что российских оккупантов, которые по приказу своего руководства отправились в Чернобыльскую зону отчуждения, теперь вывозят на лечение в Беларусь целыми автобусами.



Территорию ЧАЭС российские кафиры захватили еще 24 февраля. С тех пор на станции работала одна смена, пока не удалось провести частичную ротацию. Россияне фактически удерживают работников в заложниках.



Рыжий лес, где производили укрепленные оккупанты, – это около 10 км² деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, взявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время трагедии в 1986 году. Территория леса горела в апреле 2020 года. Она до сих пор считается очень опасной из-за радиации.