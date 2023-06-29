Военные рф отказали родителям в выдаче тел погибших подростков в Бердянске

19:13 29 июня Киев, Украина





Оккупационные силы не передали родителям 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых убили российские военные в Бердянске. Предварительно похороны были запланированы на сегодняшний день, 29 июня. Похороны двух подростков, погибших в результате действий российских спецслужб во временно оккупированном городе Бердянске , не состоялись, так как родителям отказали в выдаче тел. СМИ сообщают об этом инциденте.Оккупационные силы не передали родителям 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых убили российские военные в Бердянске. Предварительно похороны были запланированы на сегодняшний день, 29 июня.

"Похороны не состоялись. Что будет происходить дальше, пока неизвестно", - сообщила Виктория Галицына, глава Бердянской городской военной администрации.



Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были под наблюдением оккупационных спецслужб как "проукраинские активисты" и им были предъявлены обвинения в якобы подготовке диверсии на железнодорожной дороге, за что им грозило до 20 лет тюремного заключения. По данным правозащитников, подростков и их родственников ранее задерживали и подвергали пыткам.



15 июня 2023 года Европарламент потребовал от россии прекратить судебный процесс против Оганнисяна и Ханганова и разрешить им покинуть временно оккупированную территорию Украины, находящуюся под контролем россии.



Согласно информации, предоставленной координатором Медийной инициативы по правам человека Ольгой Решетиловой, несколько дней назад подростков пытались арестовать, но им удалось скрыться, однако они были замечены в оккупационной полиции после этого инцидента.



Представители оккупационной администрации Бердянска 27 июня признали факт убийства подростков, утверждая, что они якобы оказали вооруженное сопротивление во время задержания.