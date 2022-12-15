Военные рф обстреляли объекты инфраструктуры Николаевщины - ОВА

Российские террористы утром 15 декабря ударили артиллерией по объектам инфраструктуры Очаковской и Черноморской общин на Николаевщине.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
По его словам, Очаковская община получила массированные артиллерийские удары в 06:00 и 07:05. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет. Последствия уточняются.
Кроме того, с шести часов утра под вражеским обстрелом находилась Черноморская община. Поврежден объект инфраструктуры.
Днем ранее оккупанты также атаковали Очаковскую общину, нанося удары с РСЗО по акватории и береговой зоне.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
По его словам, Очаковская община получила массированные артиллерийские удары в 06:00 и 07:05. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет. Последствия уточняются.
Кроме того, с шести часов утра под вражеским обстрелом находилась Черноморская община. Поврежден объект инфраструктуры.
Днем ранее оккупанты также атаковали Очаковскую общину, нанося удары с РСЗО по акватории и береговой зоне.
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