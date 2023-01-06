Военные рф обстреляли Курахово, есть раненые
14:22 06 января Киев, Украина
Российские террористы, 6 января, ударили из артиллерии по Курахово
Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"С вражеского артобстрела
начался день в Курахово. Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы - там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек", - говорится в сообщении.
Кириленко просит жителей города эвакуироваться и не подвергать себя опасности.
"Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Остаться в городе опасно! Эвакуируйте своевременно!" – в очередной раз призвал глава ОВА.
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