Военные рф обстреляли Курахово, есть раненые

Кириленко просит жителей города эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

"Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Остаться в городе опасно! Эвакуируйте своевременно!" – в очередной раз призвал глава ОВА.