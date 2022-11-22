Военные рф обстреляли Донетчину, есть раненые

17:34 22 ноября Киев, Украина

Оккупационные войска во вторник, 22 ноября, ударили по Торецку и Часов Яру Донецкой области, есть раненые. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены два человека, повреждены четыре дома", - отметил он.

По словам Кириленко, в Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения.

"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам", - заявил глава ОВА.

Он призвал жителей эвакуироваться.