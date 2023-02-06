Военные рф накрыли огнем Никопольский район

10:51 06 февраля Киев, Украина

В ночь на 6 февраля, захватчики совершили ракетный обстрел Никопольского района Днепропетровщины. Под ударом оказалась Марганецкая община.



Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



По его словам, военные рф ударили по общине из тяжелой артиллерии, выпустив более двух десятков снарядов.