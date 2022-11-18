Военные рф на Луганщине призывают отказываться от украинского гражданства
13:03 18 ноября Киев, Украина
В Луганской области оккупационные войска требуют писать "заявления" на отказ от гражданства Украины. Об этом сообщает Луганская ОВА.
Кроме того, в области продолжается мобилизация медперсонала.
"Из-за значительных потерь личного состава и недостаточного количества медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, во временно оккупированной Луганской области, по приказу так называемого "министерства здравоохранения", работников медицинских учреждений обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования", - сказано в сообщении.
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