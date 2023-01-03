Военные рф атаковали троллейбусное депо в Херсоне - мэр

Российские оккупанты обстреляли коммунальное предприятие Херсонэлектротранс в Херсоне, попав в один из троллейбусов и админздание. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Снаряд попал в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов - во всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших нет.
Херсонский городской совет отмечает, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города - потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.
Снаряд попал в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов - во всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших нет.
Херсонский городской совет отмечает, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города - потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.
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