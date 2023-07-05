Военные рф атаковали населенные пункты Харьковщины, есть пострадавшие

12:24 05 июля Киев, Украина

В результате вражеских обстрелов на территории Харьковщины пострадало четверо мирных жителей. Эту информацию обнародовала областная прокуратура 5 июля.



По данным, полученным от следствия, в ночь среды российские войска осуществили ракетный удар по пгт Белый Колодец, расположенному в Чугуевском районе. В результате инцидента были ранены два гражданских мужчины в возрасте 45 и 37 лет.



Примерно в 2.00 часа ночи пгт Казачья Лопань также стал объектом вражеского обстрела, в результате чего пострадала 48-летняя женщина, которая была доставлена в госпиталь для получения медицинской помощи.



Кроме того, ночью оккупанты обстреляли город Волчанск, и в результате этого инцидента были повреждены местная школа и другие сооружения.



В предыдущий вечер оккупанты атаковали село Куриловка, применив артиллерию. В результате этой атаки была ранена 58-летняя женщина. Кроме того, под обстрелы попали такие населенные пункты, как Моначиновка и Уды.



Отмечается, что сейчас уже запущены досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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