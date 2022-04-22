Военные потери рашистов на 22 апреля

По состоянию на 22 апреля ВСУ уничтожили 21 200 российских кафиров и 838 танков. Число уничтоженной техники врага постоянно растет, сообщает Генштаб Минобороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 21200 человек ликвидировано,
танков ‒ 838 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2162 ед,
артиллерийских систем – 397 ед,
РСЗО – 138 ед,
средства ПВО – 69 ед,
самолетов – 176 ед,
вертолетов – 153 ед,
автомобильной техники –1523 ед,
корабли /катера – 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня –172.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК – 4.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 21200 человек ликвидировано,
танков ‒ 838 ед,
боевых бронированных машин ‒ 2162 ед,
артиллерийских систем – 397 ед,
РСЗО – 138 ед,
средства ПВО – 69 ед,
самолетов – 176 ед,
вертолетов – 153 ед,
автомобильной техники –1523 ед,
корабли /катера – 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня –172.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК – 4.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии