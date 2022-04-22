Военные потери рашистов на 22 апреля

12:09 22 апреля Киев, Украина

По состоянию на 22 апреля ВСУ уничтожили 21 200 российских кафиров и 838 танков. Число уничтоженной техники врага постоянно растет, сообщает Генштаб Минобороны Украины.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:



личного состава – около 21200 человек ликвидировано,

танков ‒ 838 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2162 ед,

артиллерийских систем – 397 ед,

РСЗО – 138 ед,

средства ПВО – 69 ед,

самолетов – 176 ед,

вертолетов – 153 ед,

автомобильной техники –1523 ед,

корабли /катера – 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня –172.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК – 4.