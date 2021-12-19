Военные Индии ошибочно убили 13 мирных жителей

10:36 05 Декабрь Киев, Украина

Трагическим стечением обстоятельств стала гибель мирных жителей индийского села от рук своих же военных. Как стало известно сегодня из воскресных новостей телеканала NDTV, на северо-востоке Индии в штате Нагаленд по меньшей мере 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности погибли в ходе операции военных. Люди по ошибке были приняты за повстанцев.

Известно, что силовики спланировали операцию по борьбе с местными повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села Отинг. В результате военные расстреляли несколько мирных людей.

Увидевшие это другие жители села напали на военных и сожгли их автомобили. Военные, по данным источника, "в целях самозащиты" открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование "неприятного инцидента".

Ранее на востоке Индии в штате Западная Бенгалия не менее 18 человек погибли, еще пятеро пострадали в ДТП. Трагедия произошла в результате столкновения автомобиля со стоявшим грузовиком, груженным камнями.