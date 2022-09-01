Военному рф, который пытал и имитировал казнь гражданских, сообщили о подозрении

Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному, который пытал гражданских в селе Лубянка Киевской области.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Речь идет о командире боевой машины 1-го десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонной тактической группы вооруженных сил рф. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Речь идет о командире боевой машины 1-го десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонной тактической группы вооруженных сил рф. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).
На голову одного из задержанных российский военнослужащий надел мешок, завязал ему руки за спиной и избивал прикладом автомата по голове. После этого он поставил трех мужчин на колени и продолжил всех избивать. При этом он стрелял в направлении мужчин, имитируя их казнь. По очереди он отводил задержанных в подвал, где заставлял раздеваться и искал символические татуировки на их телах.
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