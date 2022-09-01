Военному рф, который пытал и имитировал казнь гражданских, сообщили о подозрении

14:11 04 августа Киев, Украина

Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному, который пытал гражданских в селе Лубянка Киевской области.



Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.



Речь идет о командире боевой машины 1-го десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонной тактической группы вооруженных сил рф. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

“В марте 2022 года во время оккупации Лубянки военный остановил на улице трех местных и, угрожая им расстрелом, приказал пройти в помещение, которое контролировали оккупанты. Направив на них автоматическое оружие и угрожая убийством, оккупант приказал потерпевшим пройти в помещение на территории одного из домовладений. Там он допрашивал мужчин об их принадлежности к Вооруженным силам Украины и другим военным и общественным формированиям, местонахождению таких подразделений, правоохранительных органов, а также военнослужащих АТО/ООС”, – сообщили следователи.

На голову одного из задержанных российский военнослужащий надел мешок, завязал ему руки за спиной и избивал прикладом автомата по голове. После этого он поставил трех мужчин на колени и продолжил всех избивать. При этом он стрелял в направлении мужчин, имитируя их казнь. По очереди он отводил задержанных в подвал, где заставлял раздеваться и искал символические татуировки на их телах.