Водители большегрузов перекрыли гострассу на Николаев

14:52 24 Май Киев, Украина

Водители фур в знак протеста перекрыли гострассу Н-24 «Николаев -Благовещенское», недалеко от села Гурьевка по направлению к Николаеву.

Они недовольны работой установленного здесь весового комплекса и требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Фуры полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева, обратная сторона пока открыта. Там дежурят несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок», - сказали в пресс-службе.

Сейчас на место происшествия выехало руководство полиции.



Акция проходит возле габаритно-весового комплекса «Укртрансбезопасности». Водители утверждают, что якобы ГВК работает некорректно, есть проблемы с точностью взвешивания.



Проблема с крупнотоннажными фурами возникает на Николаевщине регулярно. Водители не хотят взвешивать большегрузный транспорт, потому груз часто превышает допустимый нормативами.