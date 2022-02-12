Водители большегрузов перекрыли гострассу на Николаев

Водители фур в знак протеста перекрыли гострассу Н-24 «Николаев-Благовещенское», недалеко от села Гурьевка по направлению к Николаеву.
Они недовольны работой установленного здесь весового комплекса и требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Сейчас на место происшествия выехало руководство полиции.
Акция проходит возле габаритно-весового комплекса «Укртрансбезопасности». Водители утверждают, что якобы ГВК работает некорректно, есть проблемы с точностью взвешивания.
Проблема с крупнотоннажными фурами возникает на Николаевщине регулярно. Водители не хотят взвешивать большегрузный транспорт, потому груз часто превышает допустимый нормативами.
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