Водитель в наркотическом опьянении сбил женщину и врезался в заправку

В Киевской области водитель автомобиля OPEL ASCONA, управляя транспортным средством в наркотическом опьянении, сбил женщину и врезался в колонку автозаправочной станции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
В результате аварии 62-летняя местная жительница получила телесные повреждения, от которых в помещении Бориспольской больнице умерла.
Правонарушитель задержан. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
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