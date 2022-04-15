Водитель в наркотическом опьянении сбил женщину и врезался в заправку

13:32 16 июля Киев, Украина

В Киевской области водитель автомобиля OPEL ASCONA, управляя транспортным средством в наркотическом опьянении, сбил женщину и врезался в колонку автозаправочной станции.





Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Двигаясь по автодороге города Яготин 41-летний водитель автомобиля OPEL ASCONA не справился с управлением и допустил наезд на пешехода и столкновение с колонкой автозаправочной станции", - говорится в сообщении.

В результате аварии 62-летняя местная жительница получила телесные повреждения, от которых в помещении Бориспольской больнице умерла.

Правонарушитель задержан. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания. Досудебное расследование продолжается.