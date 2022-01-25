Водитель "прокатил" полицейского на капоте и создал три ДТП 

16:49 07 Май Киев, Украина

В городе Вишневое Киевской области водитель-правонарушитель пытался убить сотрудника полиции и спровоцировал три ДТП , теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, информирует пресс- служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

«6 мая в городе Вишневое, на переезде, работник группы реагирования патрульной полиции Бучанского РУП зафиксировал нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan. Мужчина нарушил правило проезда перекрестка. Как все «всегда спешащие наглецы», вернул из крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив «в дураках» весь левый ряд, стоящий в очереди», - сообщил Небытов.

Он рассказал, что когда полицейский обратился к водителю для составления админпротокола, то он сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на полицейского, в результате чего создал еще три ДТП.

«Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazdа и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Впрочем, следователь другого мнения. Руководителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания», - уточнили в МВД.

Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УКУ (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей). Водителю грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.