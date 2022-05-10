Водитель микроавтобуса уснул за рулем, пострадали пассажиры

В Волынской области водитель микроавтобуса уснул за рулем, управляемое им транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Медицинская помощь понадобилась самому водителю и еще двум пассажирам.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Авария случилась в пятницу, 6 августа, около восьми часов утра.
За рулем Mercedes-Benz Sprinter был 31-летний водитель. В салоне транспортного средства находилось четверо пассажиров. Предварительная причина ДТП – водитель уснул за рулем, микроавтобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
Медицинская помощь понадобилась трем пострадавшим.
По факту ДТП проводится проверка.
Авария случилась в пятницу, 6 августа, около восьми часов утра.
За рулем Mercedes-Benz Sprinter был 31-летний водитель. В салоне транспортного средства находилось четверо пассажиров. Предварительная причина ДТП – водитель уснул за рулем, микроавтобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
Медицинская помощь понадобилась трем пострадавшим.
По факту ДТП проводится проверка.
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