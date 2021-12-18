Водитель легковушки сбил велосипедиста, упал с моста и погиб

Управление ГСЧС во Львовской области сообщило сегодня о двойном ДТП, которое произошло в городе Червоноград. В результате аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.

По данным спасателей, авария произошла накануне днем на улице Львовской. Водитель автомобиля ВАЗ-2121 не справился с управлением, совершил наезд на велосипедиста и съехал с моста в реку Солокия.

Водитель автомобиля погиб на месте. Травмы получили велосипедист и пассажир автомобиля. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.

Накануне в Николаевской области грузовик задавил прокурора Андрея Крупко. Он остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него наехал грузовой автомобиль и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

Также на этой неделе в Днепре произошло лобовое столкновение Volkswagen и Ford. Два человека погибли на месте, еще троих с травмами забрала скорая.