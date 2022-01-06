Водитель автомобиля стрелял из пистолета во время езды по городу

12:38 24 Апрель Киев, Украина

И еще раз о свободном использовании оружия населением Украины. По сообщению пресс-службы Нацполиции Черкасской области в городе Золотоноша водитель во время движения автомобиля стрелял из пистолета. Стрелок и четверо его пассажиров были вскоре задержаны правоохранителями.

Отмечается, что в четверг во второй половине дня житель города размахивал и стрелял из пистолета во время движения автомобиля по улицам населенного пункта. Видео происходящего обнародовал в Сети пассажир стрелка.

Ролик увидели полицейские, которые установили личности правонарушителей. При осмотре места инцидента изъяли две гильзы калибра 9 миллиметров.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых обнаружен и изъят пистолет, а также выявлен автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Открыто дело по статье о хулиганстве (ч.14 ст.296 УК). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Как сообщалось, в Киеве мужчина обстрелял дорожных ремонтников, в результате чего ранение получил один из членов бригады.