Во время разминирования Изюмского района погиб руководитель группы пиротехников

10:37 05 января Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Во время проведения работ по разминированию в деоккупированном Изюмском районе Харьковской области на взрывчатке взорвался и погиб подполковник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Гоцуляк.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС

“Во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк, подполковник службы гражданской защиты… К сожалению, эта война забирает из наших рядов лучших и самых преданных…”, – говорится в сообщении.

Сергей Гоцуляк был начальником группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.



Вместе с группой пиротехников Гоцуляк прибыл для разминирования Харьковщины из Тернопольской области.