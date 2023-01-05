Во время разминирования Изюмского района погиб руководитель группы пиротехников

Во время проведения работ по разминированию в деоккупированном Изюмском районе Харьковской области на взрывчатке взорвался и погиб подполковник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Гоцуляк.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сергей Гоцуляк был начальником группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, его жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.
Вместе с группой пиротехников Гоцуляк прибыл для разминирования Харьковщины из Тернопольской области.
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