Во время проведения местных выборов поступило более 5000 сообщений о нарушениях

Проведение местных выборов не обошлись без нарушений. Практически в каждом регионе страны были зафиксированы те или иные казусы, связанные с избирательным процессом.Так в полицию поступило 5006 заявлений о нарушениях и открыто 159 уголовных дел.
Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).
Количество нарушений по регионам:
Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).
Количество нарушений по регионам:
- в Днепропетровской области - 448,
- в Одесской - 331,
- в Донецкой - 298,
- в Харьковской - 272,
- во Львовской - 266,
- в Полтавской - 265,
- в Запорожской - 226,
- в Херсонской - 180,
- в Черкасской - 177,
- в Винницкой - 142,
- в Закарпатской - 141,
- в Сумской - 126,
- в Черниговской и Ровенской - по 115,
- в Тернопольской - 107,
- в Хмельницкой - 105,
- в Кировоградской - 104,
- в Николаевской - 98,
- в Ивано-Франковской - 89,
- в Луганской - 75,
- в Черновицкой - 53,
- в Волынской - 50,
- в Житомирской - 33.
Касательно нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.
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