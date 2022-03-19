Во время проведения местных выборов поступило более 5000 сообщений о нарушениях

11:38 26 октября Киев, Украина





Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).



Количество нарушений по регионам: Проведение местных выборов не обошлись без нарушений. Практически в каждом регионе страны были зафиксированы те или иные казусы, связанные с избирательным процессом.Так в полицию поступило 5006 заявлений о нарушениях и открыто 159 уголовных дел.Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).

в Днепропетровской области - 448,

в Одесской - 331,

в Донецкой - 298,

в Харьковской - 272,

во Львовской - 266,

в Полтавской - 265,

в Запорожской - 226,

в Херсонской - 180,

в Черкасской - 177,

в Винницкой - 142,

в Закарпатской - 141,

в Сумской - 126,

в Черниговской и Ровенской - по 115,

в Тернопольской - 107,

в Хмельницкой - 105,

в Кировоградской - 104,

в Николаевской - 98,

в Ивано-Франковской - 89,

в Луганской - 75,

в Черновицкой - 53,

в Волынской - 50,

в Житомирской - 33.

Касательно нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.