Во время проведения местных выборов поступило более 5000 сообщений о нарушениях

11:38 26 октября Киев, Украина

 Проведение местных выборов не обошлись без нарушений. Практически в каждом регионе страны были зафиксированы те или иные казусы, связанные с избирательным процессом.Так в полицию поступило 5006 заявлений о нарушениях и открыто 159 уголовных дел.

Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).

Количество нарушений по регионам:
  • в Днепропетровской области - 448,
  • в Одесской - 331,
  • в Донецкой - 298,
  • в Харьковской - 272,
  • во Львовской - 266,
  • в Полтавской - 265,
  • в Запорожской - 226,
  • в Херсонской - 180,
  • в Черкасской - 177,
  • в Винницкой - 142,
  • в Закарпатской - 141,
  • в Сумской - 126,
  • в Черниговской и Ровенской - по 115,
  • в Тернопольской - 107,
  • в Хмельницкой - 105,
  • в Кировоградской - 104,
  • в Николаевской - 98,
  • в Ивано-Франковской - 89,
  • в Луганской - 75,
  • в Черновицкой - 53,
  • в Волынской - 50,
  • в Житомирской - 33.
Касательно нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102. 