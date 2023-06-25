Во время пожара в Воронеже сгорело 5000 тонн авиационного топлива

09:52 25 июня Киев, Украина

Вчера, 24 июня, во время пребывания "вагнеровцев" в Воронеже в городе гремели взрывы. После того, как был сбит вертолет, начался пожар на нефтебазе. При этом до сих пор точно неизвестно, из-за чего вспыхнул огонь на нефтебазе.

По сообщению МЧС рф, пожар на нефтебазе в Воронеже смогли погасить только в ночь на воскресенье, 25 июня.

Отмечено, что в результате пожара уничтожен огнем резервуар 5000 кубометров с авиационным топливом на площади 800 квадратных метров.

Пострадавших вроде бы нет, а пожар ликвидировали в 00:40 в воскресенье.

Гасили огонь практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона – 97 человек и 31 единица техники.

В российском Тольятти произошел большой пожар.