Во время оккупации Бучи рашисты держали и насиловали 25 девушек – Денисова

13:53 12 апреля Киев, Украина

Во время оккупации Бучи российские солдаты удерживали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек от 14 до 24 лет и регулярно насиловали.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в комментарии BBC.

Денисова отметила, что девять пострадавших беременны.
"Русские солдаты сказали им, что будут насиловать их так, что им не захочется иметь сексуальные контакты ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", - рассказала Денисова.
Она добавила, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или боты в телеграмме. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все готовы рассказать.
"Большинство из них (потерпевших. – Ред. ) сейчас обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний", – сказала Денисова.