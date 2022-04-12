Во время оккупации Бучи рашисты держали и насиловали 25 девушек – Денисова

Во время оккупации Бучи российские солдаты удерживали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек от 14 до 24 лет и регулярно насиловали.
Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в комментарии BBC.
Денисова отметила, что девять пострадавших беременны.
Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в комментарии BBC.
Денисова отметила, что девять пострадавших беременны.
Она добавила, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или боты в телеграмме. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все готовы рассказать.
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