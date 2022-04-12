Во время оккупации Бучи рашисты держали и насиловали 25 девушек – Денисова

13:53 12 апреля Киев, Украина





Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека



Денисова отметила, что девять пострадавших беременны. Во время оккупации Бучи российские солдаты удерживали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек от 14 до 24 лет и регулярно насиловали.Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в комментарии BBC.Денисова отметила, что девять пострадавших беременны.

"Русские солдаты сказали им, что будут насиловать их так, что им не захочется иметь сексуальные контакты ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", - рассказала Денисова.

Она добавила, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или боты в телеграмме. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все готовы рассказать.