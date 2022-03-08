Во время обстрелов в городе Ирпень погибла семья мирных жителей

09:23 07 Март Киев, Украина

Мэр города Ирпеня, Маркушин Александр сообщил, что в воскресенье в городе погибло восемь мирных жителей.

«Российские оккупанты обстреляли наших мирных местных жителей. Погибла семья, в неё попал снаряд , и на моих глазах погибло два маленьких ребенка и двое взрослых." - сообщил Маркушин.

Погибли все — мать, отец и двое детей.



Они просто хотели уехать подальше от войны.

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