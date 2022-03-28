Во время конфликта на львовской трассе житель Брод выстрелил в лицо своему "обидчику"

08:28 30 июня Киев, Украина

44-летний житель Брод во время словесной перепалки выстрелил в лицо своему оппоненту. Мужчина остался жив, медики диагностировали у него огнестрельное ранение левой щеки. Инцидент произошел на одной из трасс Львовской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.



28 июня на оперативную линию "102" поступило сообщение от медиков о том, что к ним за помощью обратился 37-летний житель одного из сел Золочевского района. Врачи диагностировали у пациента ранение лица - левой щеки.



К раскрытию преступления были задействованы экипажи сектора реагирования патрульной полиции, оперативники криминальной полиции, а также сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции.



Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.



Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.