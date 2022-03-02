Во время экскурсии на водопад погиб ученик 6 класса

На Стрыйщине произошла трагедия - во время экскурсии на class="word">водопад погиб ученик 6 класса одной из львовских школ.
Об этом сообщил Львовский городской совет во вторник, 2 июня.
Указано, что трагедия произошла сегодня во время экскурсии в село Каменка Стрыйского района. Школьник подошел слишком близко к водопаду, чтобы сфотографироваться. Он поскользнулся и упал в воду.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но реанимационные мероприятия не смогли спасти ребенка.
По информации управления образования во Львове, по данному факту будет проведено расследование. Мэр города Андрей Садовый выразил свои соболезнования по поводу трагедии.
В свою очередь ГСЧС сообщает, что при падении ребенок зацепися за дерево, которое было под водой.
Об этом сообщил Львовский городской совет во вторник, 2 июня.
Указано, что трагедия произошла сегодня во время экскурсии в село Каменка Стрыйского района. Школьник подошел слишком близко к водопаду, чтобы сфотографироваться. Он поскользнулся и упал в воду.
На место происшествия приехали врачи скорой помощи, но реанимационные мероприятия не смогли спасти ребенка.
По информации управления образования во Львове, по данному факту будет проведено расследование. Мэр города Андрей Садовый выразил свои соболезнования по поводу трагедии.
В свою очередь ГСЧС сообщает, что при падении ребенок зацепися за дерево, которое было под водой.
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