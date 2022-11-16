Во время эксгумации тела в Купянске город обстреляли россияне, погибла женщина

19:27 16 ноября Киев, Украина

16 ноября российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, в это время там происходила эксгумация тела погибшей жительницы. Из-за обстрела погибла еще одна гражданская, кроме того, ранен правоохранитель.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
“Уже более 8 месяцев работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами со стороны российской армии, однако в сверхсложных условиях правоохранители продолжают документировать преступления страны-агрессора. Так, 16 ноября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали труп погибшей в г. Купянск. Женщина погибла 15 сентября в результате артиллерийских обстрелов, нанесенных российскими военнослужащими”, – говорится в сообщении.
Во время следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей
оторвало голову.
Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель.

Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).