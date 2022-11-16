Во время эксгумации тела в Купянске город обстреляли россияне, погибла женщина

16 ноября российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, в это время там происходила эксгумация тела погибшей жительницы. Из-за обстрела погибла еще одна гражданская, кроме того, ранен правоохранитель.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Во время следственных действий оккупанты начали обстреливать Купянск. Снаряд попал на территорию дома, погибла 76-летняя владелица: ей
оторвало голову.
Кроме того, получил осколочное ранение правоохранитель.
Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).
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