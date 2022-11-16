Во время эксгумации тела в Купянске город обстреляли россияне, погибла женщина

“Уже более 8 месяцев работа прокуроров и следователей усложнена постоянными обстрелами со стороны российской армии, однако в сверхсложных условиях правоохранители продолжают документировать преступления страны-агрессора. Так, 16 ноября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали труп погибшей в г. Купянск. Женщина погибла 15 сентября в результате артиллерийских обстрелов, нанесенных российскими военнослужащими”, – говорится в сообщении.