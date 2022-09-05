Во временно оккупированном Мелитополе россияне начали раздавать людям повестки

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне начали выдавать повестки местным жителям, их принуждают воевать на стороне рф. А в некоторых учебных заведениях города оккупанты разместили свои военные базы.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины и мэр города Иван Федоров.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины и мэр города Иван Федоров.
Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты разместили свои военные базы в 5 школах в центре оккупированного города.
Федоров также отметил, что в рф анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.
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