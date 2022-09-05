Во временно оккупированном Мелитополе россияне начали раздавать людям повестки

08:02 05 сентября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне начали выдавать повестки местным жителям, их принуждают воевать на стороне рф. А в некоторых учебных заведениях города оккупанты разместили свои военные базы.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины и мэр города Иван Федоров.

"Во временно оккупированном Мелитополе местным жителям рашисты начали издавать повестки и заставляют воевать за рф. В особенности это касается тех жителей, кто получил российские паспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты разместили свои военные базы в 5 школах в центре оккупированного города.

"Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда. Все школы были оцеплены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей в помещение не пускали. Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города”, – отметил чиновник.

Федоров также отметил, что в рф анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.