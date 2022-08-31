Во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв - горсовет

Об этом сообщил городской совет в Telegram-канале в среду, 10 августа.

"В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В 12:00 в Центральном районе возле ЭКО-рынка раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе сопротивления Мариупольской группы. Ждем уточненных новостей", – говорится в сообщении.