Во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв - горсовет
19:17 10 августа Киев, Украина
В Донецкой области во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщил городской совет в Telegram-канале в среду, 10 августа.
"В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В 12:00 в Центральном районе возле ЭКО-рынка раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе сопротивления Мариупольской группы. Ждем уточненных новостей", – говорится в сообщении.
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