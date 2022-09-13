Во временно оккупированной части Запорожской области исчезла мобильная связь

17:20 13 сентября Киев, Украина

Жители оккупированной части Запорожской области сообщают, что днем во вторник, 13 сентября, исчезла мобильная связь.

Об этом сообщают местные и анонимные Telegram-каналы.



По сообщениям СМИ и местных пабликов, мобильной связи нет в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье, Днепрорудном.



Жители Бердянска сообщают, что работает только российская мобильная сеть.

"В очередной раз в Мелитополе оккупанты глушат связь. Сегодня родные не могут связаться с жителями временно оккупированного города. Нет домашнего интернета и сотовая связь отсутствует. Жители сообщают, что частично работает российский оператор Феникс, и то не у всех. Традиционно молчит, как в рот воды набрала, местный "военачальник" - назвавшая себя мэром Галина Данильченко. По ее сценарию, в городе мирная и спокойная жизнь", - пишет РИА Мелитополь.



По мнению редакции, информационный вакуум сейчас связан с попытками рф скрыть успехи ВСУ от жителей оккупированных территорий.