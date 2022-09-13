Во временно оккупированной части Запорожской области исчезла мобильная связь
17:20 13 сентября Киев, Украина
Жители оккупированной части Запорожской области сообщают, что днем во вторник, 13 сентября, исчезла мобильная связь.
Об этом сообщают местные и анонимные Telegram-каналы.
По сообщениям СМИ и местных пабликов, мобильной связи нет в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье, Днепрорудном.
Жители Бердянска сообщают, что работает только российская мобильная сеть.
"В очередной раз в Мелитополе оккупанты глушат связь. Сегодня родные не могут связаться с жителями временно оккупированного города. Нет домашнего интернета и сотовая связь отсутствует. Жители сообщают, что частично работает российский оператор Феникс, и то не у всех. Традиционно молчит, как в рот воды набрала, местный "военачальник" - назвавшая себя мэром Галина Данильченко. По ее сценарию, в городе мирная и спокойная жизнь", - пишет РИА Мелитополь.
По мнению редакции, информационный вакуум сейчас связан с попытками рф скрыть успехи ВСУ от жителей оккупированных территорий.
"Жители Мелитополя предполагают, что коллаборанты, которые уже собирают свои чемоданы, глушат связь специально, чтобы погрузить народ в информационный вакуум и зомбировать своими программами на РашаТВ и пропагандистскими газетками. Также есть информация, что связь и интернет глушат намеренно, чтобы мелитопольцы не могли сообщить о передвижении военных рф", - говорится в сообщении РИА Мелитополь.
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